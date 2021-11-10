بسمة بوسيل تثير الجدل بخضوعها لحقن بلازما مع ابنة أصالة

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دوت الخليج يرصد خضوع الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل لحقن البلازما.

وظهرت بوسيل في الفيديو، وهى تخضع لحقن بلازما في منطقة الجبهة وبدايات شعر الرأس، على يد طبيب في وجود شام.

وانتشرت من جديد خلال الفترة الماضية، شائعة انفصال نجم الجيل الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل وتوتر علاقتهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

تامر حسني يغازل زوجته بسمة بوسيل

وحرص الفنان تامر حسني الرد على شائعة انفاصله من بسمة بوسيل من خلال خاصية “ستوري”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، إذ نشر صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلًا: “مع عشق العشق بسومي هانم”.

بسمة بوسيل ترد على رسالة تامر حسني الرومانسية

لترد عليه زوجته بسمة بوسيل متغزلة فيه قائلة: "حبيب قلبي يا باشا مصر"، الأمر الذي يؤكد أن علاقتهما جيدة ولا وجود أساس من الصحة لمثل تلك الشائعات.

رسالة بسمة بوسيل المثيرة للجدل

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل أثارت الجدل بكتابة عبارة غريبة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيدويهات "انستجرام"، اذ قالت : "ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير"، لكنه لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله.

وبعض لحظات عادت بسمة بوسيل ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب.

السيرة الذاتية لبسمة بوسيل

بسمة بوسيل هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.