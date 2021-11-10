/660647/النائب-علاء-مصطفي-يعلن-انطلاق-مبادرة-تنفيذي-بالمنصورة

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة "تنفيذي"، عن البدء في اطلاق المرحلة الأولي من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر التنفيذية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق مبادرة تنفيذي بالمنصورة

مبادرة تنفيذي

وأوضح مصطفي، في بيان له اليوم، أنه يتم تدريب الشباب من خلال المبادة علي التعرف على طريقة تفكير كقائد، وكيفية التعامل مع المواقف والضغوط المختلفة فى العمل، والتعرف على الحلول والمبادرات المتنوعة لتأهيل الشباب على كيفية التفكير الابداعى، وحل المشكلات.

المهارات القيادية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مبادرة تنفيذي، أننا نسعى أن يكون لنا دور داخل المجتمع وتحديداً مع فئة الشباب، لأعطائهم فرصة أن يكون لهم دور في مكان عمله سواء قطاع خاص أو عام.

يُذكر أنَّ مبادرة «تنفيذي»، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلي تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير وإنضاج الشخصية