/660649/محافظ-البحيرة--تجهيز-١٢٦٢-معدة-لمجابهة-الأمطار-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة إن المحافظة تشهد أمطار غزيرة خلال موسم الأمطار، ولذلك نعمل على رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذلك حيث ان المحافظة استعدت بعدد ١٢٦٢ معدة مابين سيارات شفط وكسح و نافورى وبدالات و ماكينة شفط بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية كما تم شراء ١٦٠ معدة جديدة بتكلفة ٢١٦ مليون جنيه وكذا تدعيم الحماية المدنيه بعدد ١٨ سيارة إطفاء و٦٦ ماكينة شفط ومعدات إنقاذ نهرى ووسائل اطفائية متنوعة بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه لمواجهة موسم الشتاء ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة : تجهيز ١٢٦٢ معدة لمجابهة الأمطار بالبحيرة

كما تم مراجعة ١٢٤ محطة رفع صرف تعمل بقدرة تصريف ٤٧٢ م٣/ث باجمالى ٤١ مليون متر باليوم وتشغيل ٤ محطات صرف زراعى تجريبيا تعمل بقدرة تصريف ١٦٨م٣ث بتكلفة ١.٢ مليار جنيه باجمالى ١٤ مليون متر مكعب باليوم.

وكذا مراجعة اعمدة الإنارة العامة والاسلاك المكشوفة و المحولات الكهربائية بالشوارع ومحيط المدارس

وكذلك تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية و ازالة المعوقات عليها و التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء وبدائل التغذية الكهربائية بالمستشفيات العامة ومحطات الصرف الصحى والزراعى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

و كذلك مراجعة المدارس وسلامة الوصلات الكهربائية والمفاتيح والاعمال الداخلية و خلوها من الأسلاك و أيضا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وتشكل خطر داهم و أيضا مراجعة المعديات والمراكب النيلية بنطاق المحافظة ووقف المخالف منها حفاظا على سلامة المواطنين.

بالإضافة الي تبطين الترع لمواجهة الأمطار و استيعاب التصرفات المائية الموجوده حيث يتم بها أعمال على مساحة ١٥٠٠ كيلو متر.

محافظ البحيرة : تجهيز ١٢٦٢ معدة لمجابهة الأمطار بالبحيرة

كما تم تجهيز غرف العمليات التي تعمل على مدى الـ24 ومتصلة بشكل مباشر مع وزارة التنمية المحلية ورئاسة الوزراء. كما يتم التنسيق بين المحافظة والمحافظات المجاورة للمساعدة والتعاون فى حالة حدوث طوارىء.