/660652/محلية-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-للنائب-خالد-بدوي-بشأن-رفع-كفاءة-طريق-كفرصقرالزقازيق-الثلاثاء-المقبل

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، بشأن رفع كفاءة ورصف وتوسعة وإنارة طريق كفر صقر الزقازيق (خط البحر) محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الطريق يتسم بالضيق الشديد وخاصة من كفر صقر وحتى مدينه ههيا، إضافة إلى انهيار جسر ترعة بحر مويس الذى يؤدى الى وقوع حوادث تصادم وغرق،

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى بمحلية النواب

صالون التنسيقية

هذا وناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء.

التطور التكنولوجي

وذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

وشارك فى الصالون المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وأدار النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .