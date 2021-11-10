/660654/نشرة-أخبار-الفن-خروج-نادية-شكري-من-المستشفى-الموت-يفجع-التونسية-درة-وهذا-السبب-الحقيقي-لوفاة-أحمد-خليل

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

ابنة الفنانة نادية شكري تعلن خروج والدتها من المستشفى

حرصت رشا سامي العدل على طمأنة متابعيها على الحالة الصحية لوالدتها الفنانة نادية شكري، معلنة خروجها من المستشفى واستكمالها العلاج في المنزل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد والشكر لله خروج أمي من المستشفي بفضل دعوات الأهل والأصحاب وبفضل الدكاترة المحترمين".

وتابعت موجهة الشكر لفناني مصر قائلة: "شكرًا للدكتور أشرف زكي والوكيل الأخ و الصديق العزيز إيهاب فهمي والجميلة الخدومة نهال عنبر.. اللي كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين".

وأضافت: "ولا أنسي أبدًا وقفة أختي الحبيبة نشوى مصطفي وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتي طنط راوية سعيد وأحمد صيام ورشا سامي ونسرينا وصبري عبد المنعم ومحمود عامر ونص.. فنانين مصر اللي لم أذكر اسمهم سامحوني أنا ماكنتش مركزة بجد وروحي كانت ضايعة مني".

غادة عبد الرازق تعلن تغيبها عن السباق الرمضاني 2022

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية من الصحة تمامًا.

أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد خليل

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن سبب وفاة الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثا، عن عمر ناهز ال 80 عامًا، تاركًا خلفه تراث فني عظيم.

قالت نهال عنبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»: "المعلومة اللي عندي وأعتقد إنها معلومة دقيقة إن هو مماتش بكورونا أكتر ما هو مات برفرفة أذنية، القلب هو اللي كان تعبان."

وعن سبب تغيبها عن الجنازة نسبته لوجودها في البيت بسبب متاعب صحية، وسمعت عن وصية لأحمد خليل طلب فيها عدم إقامة عزاء، لكنها لا تعرف صحة هذا الكلام.

بسمة بوسيل تثير الجدل بخضوعها لحقن بلازما مع ابنة أصالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل الفنان تامر حسني وهى في عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة.

وظهرت بوسيل في الفيديو، وهى تخضع لحقن بلازما في منطقة الجبهة وبدايات شعر الرأس، على يد طبيب في وجود شام.

الموت يفجع الفنانة التونسية درة

رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر جدة الفنانة التونسية درة والتي تُدعى صوفي.

ونشرت الفنانة التونسية صورة تجمعها بجدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: "كم تمنيت ان اراك، انظر لوجهك الجميل رغم الزمن والتجاعيد، كنت اريد ان احتضنك ولو لاخر مرة، استمع الى كلماتك الطيبة والحنينة.. مرة اخيرة يا امي صوفي، لا اصدق!".

وتابعت: "كنت أظن أنك خالدة كجمالك.. كان نفسي اسمعك عزف البيانو بطريقتك ولو لمرة أخيرة.. كان نفسي أودعك وشوف ضحكتك الحلوة ولو لو لو اخر مرة.. احبك واحزن بعمق.. لله يا جميلتي، لله، او وداعا جدتي، رحمك الله. الله يرحمها ويدخلها فسيح جنّاته".