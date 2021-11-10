السيسى: ندعم مشروع سد جوليوس نيريرى ليصبح نموذجا للتعاون مع تنزانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع رئيسة تنزانيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوافقنا على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.





وأضاف السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة تنزانيا، اليوم الأربعاء، "نؤكد على حق دول النيل فى التنمية بما لايؤثر على حقوق الدول الأخرى، وتوافقنا على آلية الاستخدام الأمثل لقدراتنا فى خدمة مصالح البلدين ولا سيما على الصعيد التجارى". وأكد السيسى دعم مصر الكامل لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريرى ليُصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا.

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