صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 81 ألف سيدة حامل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صحة الأم والجنين، أجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 81 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين أواخر شهر ديسمبر 2020.





وأوضح مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكل الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وتابع مسعود أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبى لـ102700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبى، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى 358 نقطة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل للحفاظ على صحة الأم والجنين بالمحافظة.