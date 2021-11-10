السفير السعودى يستقبل توأما سياميا مصريا قبل سفرهما للمملكة

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة بن أحمد نقلى، سفير السعودية لدى مصر، اليوم الأربعاء، التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة عبدالغنى هلال، ووالديهما، قبل سفرهم إلى المملكة لإجراء عملية الفصل التى وجه بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





ورحب السفير نقلى بالأسرة واطمئن على صحة الطفلين، لافتًا إلى أن المبادرة الملكية الكريمة بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة، تأتى فى إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتى وشعبى البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنسانى فى كل دول العالم.

فى ختام اللقاء، سلّم السفير نقلى جوازات السفر والتأشيرات للطفلين ووالديهما، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر.

وأعرب والد الطفلين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها ليست أمرًا غريبًا على "ملك الإنسانية" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من المقرر أن تُجرى العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطنى فى مدينة الرياض، على يد فريق طبى سعودى يرأسه المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.