مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى أنجولا

جدة - نرمين السيد - قامت شركة مصر للطيران الناقل الرسمى للمنتخب الوطنى والكرة المصرية، بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3084، بأحدث طائراتها من طراز الايرباص A320 Neo والمتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى أنجولا.





يأتى ذلك لسفر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب أنجولا فى الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وحرصت مصر للطيران، على تقديم جميع تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطنى، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب، بإنهاء إجراءات سفر البعثة فى سهولة ويسر.

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