السيسى: سد النهضة قضية وجود تؤثر على حياة ملايين المصريين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى، مع رئيسة تنزانيا بقصر الاتحادية، أن قضية سد النهضة هى قضية وجود، تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القوانين الدولى، بعيدا عن أى نهج إحادى يسعى لفرض الأمر الواقع.

وتابع: أكدت على رؤيتنا لجعل نهر النيل، مصدرا للتعاون والتنمية وشريان الحياة لجميع شعوب وادى النيل.