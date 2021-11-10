وزير الأوقاف يلتقى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - فى إطار العلاقات الوطيدة بين كل من الدولتين الشقيقتين، جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد بن مطر الكعبى، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وحضر اللقاء محمد سعيد النيادى، مدير عام الهيئة، وشهد مناقشة عدد من القضايا الفكرية والدعوية، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين، سواء فى مجال الدعوة أو الوقف وخدمة المجتمع. وأكد الجانبان خلال اللقاء مواصلة أوجه التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى، ومواجهة الفكر المتطرف، والمشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، وفى تبادل الخبرات لتعظيم عوائد الوقف وخدمة المجتمع.

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