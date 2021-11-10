صور.. السيسى لـ رئيسة تنزانيا: حريصون على دعم الاحتياجات التنموية لبلادكم

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، إذ رحب الرئيس بنظيرته التنزانية فى أول زيارة رسمية لها إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذى يربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع تنزانيا فى شتى المجالات، خصوصا على المستوى الاقتصادى والتجارى والأمنى، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.



كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة فى تلك المجالات، فضلا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر التنزانية.

وأعربت الرئيسة سامية حسن عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدة حرص تنزانيا على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجارى والاقتصادى، فضلا عن اهتمام بلادها بتعظيم الدعم الفنى الذى تقدمه مصر للكوادر التنزانية فى مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، خصوصا فى ضوء الخطة التنموية الطموحة التى تسعى تنزانيا لتنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريرى"، والذى يمثل نموذجا يعكس عمق العلاقات المتميزة والصداقة بين مصر وتنزانيا، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى تنزانيا.

كما أشادت الرئيسة التنزانية بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مثمنة فى هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لحل القضايا العالقة فى هذا الإطار فى كل المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادى والتجارى، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى تنزانيا، فضلا عن التعاون فى مجالات الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى والزراعة، وكذلك التنسيق بين البلدين فى مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف، أخذا فى الاعتبار تجربة مصر فى نشر مفهوم الإسلام الوسطى الصحيح ومكافحة التعصب الدينى والكراهية ودعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد السيد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا لقواعد القانون الدولى والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الدولى فى هذا الشأن، بما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح آفاق للتعاون بين دول حوض النيل، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجالات التعليم العالى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.