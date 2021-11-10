الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الخميس، نهارا - معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء - حار على جنوب الصعيد.





أما حالة الطقس ليلا - لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية - شبورة مائية (من 5 الى 7 صباحا) فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء - نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الاسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

ادفو 32 20

أبوسمبل 32 21

الوادى الجديد 30 18

شلاتين 30 19

ابو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21