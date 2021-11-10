وزارة النقل توقع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبرى الشركات العالمية...

1. مذكرة لدراسة التعاون المشترك في مجال انشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض والحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة

وانشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطةحاويات بميناء السخنة مع هاتشسون الصينية العالمية للموانئ

2. الإتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية EC للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

3. مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة لتقديم خدمات النقل البري الداخلي الذكي داخل العاصمة الادارية الجديدة مع مواصلات مصر

4. مذكرة تفاهم لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف بين الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة و شركة سامكريت

وقعت وزارة النقل في اليوم الختامي لمعرض النقل الذكي TRANSMEA2021

عددمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والجر الكهربائي والنقل البري مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة

حيث وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد /كليمنس شينج رئيس قطاع أوربا وأفريقيا لشركة هاتشيسون الصينية العالمية لتطوير الموانئ

مذكرة لدراسة التعاون المشترك في مجال انشاء البنية الفوقية

وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض والحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة وانشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء السخنة مع هاتشسون الدولية للموانئ

وحيث اكد وزير النقل أن مشروع رصيف 100 يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الاسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الكبير بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات مضيفا أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، وحيث يبلغ طول الرصيف 1800 م وعمقه 17 متر وظهير خلفى بمساحة 660 ألف م2 وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه لافتا الى أن المحطة ستسمح باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر ، و سوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات و الغلال والبضائع العامة

وأضاف الوزير ان مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق احدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وبعدها شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة و شركة سامكريت لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف وحيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب الاول اللواء / عمرو إسماعيل- رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن الجانب الثاني المهندس/ كريم سامى سعد رئيس مجلس ادارة شركة سامكريت

صرح وزير النقل أن مدة الدراسة تسعة أشهر تقوم الشركة خلالها بدراسة الجدوى المبدئية لإدارة و تنفيذ و تشغيل ميناء سوهاج الجاف الذى سيقام على مساحة 45 فدان و الذى يعد من المشاريع الهامة التى تنفذها وزارة النقل فى صعيد مصر لخدمة المشروعات التنموية و الصناعية فى سوهاج و التى تتكامل مع مشروعات الموانئ البحرية و إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى مضيفاً أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد حرص الدولة المصرية الجديدة على تنفيذ المشروعات المتنوعة التي تخدم المواطن وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة و من الجدير بالذكر أن شركة سامكريت هى إحدى أكبر شركات المقاولات العملاقة بمصر و التى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما شهد وزير النقل توقيع الإتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية ‏EC‏ للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ‏بالاسكندرية ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الثاني

السفير مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة والسيد / فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة

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وأكد وزير النقل على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة فى مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية فى العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى ‎.‎مضيفا أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية لتتواكب مع الطفرة التى يشهدها العالم فى وسائل النقل الجماعى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة ، لذا وضعت وزارة النقل خطة لتحسين خدمات النقل الجماعى بمحافظة الاسكندرية حيث أنها من اكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان ولما لها من طبيعة ساحرة تجذب السائحين ، لذا يتم حالياً الاستعداد لطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير (محطة مصر – أبوقير) كما يتم حالياً استكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية لإعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقيقة

و أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق قامت بالتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الإجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية والتى خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل عدد 25 محطة ، كما سيقوم الاستشارى الفرنسى بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهر ، مشيرا الى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين " قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الإستثمار الأوروبى EIB ومنحة بقيمة 8 مليون يورو من المفوضية الأوربية بإلإضافة الى ١١٧ مليون يورو من الخزانة العامة للدولة

كما شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل تدشين شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشراكة استراتيجية بين شركة السوبر جت ومواصلات مصر. باستثمارات 200 مليون جنيه وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء او الغاز مضيفاً انه تم شراء 20 أوتوبيس كبير يعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب على ان تستكمل باقي اوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية وأن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وانظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وأشار الوزير انه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال انشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

و تحرص الشركتان على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة العاصمة الإدارية لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین .

جدير بالذكر ان شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلك خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لدیھما من كوادر مؤھلة علي تخطیط وتنفیذ ومتابعة وادارة واستغلال المشروعات الضخمة.

كما شهد الفريق كامل الوزير مذكرة تفاهم لتأسيس شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشراكة استراتيجية بين شركة السوبر جت ومواصلات مصر. باستثمارات 200 مليون جنيه وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء او الغاز مضيفاً انه تم شراء 20 أوتوبيس كبير يعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب على ان تستكمل باقي اوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية وأن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وانظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وأشار الوزير انه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال انشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

وان الشركتين ستقدم للمواطن خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة العاصمة الإدارية لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین .

جدير بالذكر ان شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلك خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لدیھما من كوادر مؤھلة علي تخطیط وتنفیذ ومتابعة وادارة واستغلال المشروعات الضخمة.