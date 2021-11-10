ولي العهد الأردني يتعرف على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وفد أردني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، هيئة قناة السويس، بمركز المحاكاة والتدريب البحري، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

ضم الوفد الأردني الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، والسفير أمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة، والمهندس نايف بخيت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والأستاذ حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد مصطفى خليفة.

تهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بقناة السويس وأبرزها مشروعات تطوير المجرى الملاحي، ومحاور العبور المختلفة وسلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية في زيارته الأولى لقناة السويس ضمن زيارته الرسمية لمصر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعد استكمالًا لزيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس عام ٢٠١٥ وهو ما يعكس خصوصية الروابط التي تجمع البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، وقوة العلاقات المشتركة في ظل تقارب الرؤى واتحاد الأهداف في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، متمنيًا النجاح للمساعي المبذولة لتعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا نحو تنفيذ خطتها التنموية الطموحة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مرورًا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الجاري تنفيذه حاليًا، وذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة عدد محاور العبور من خلال تكامل سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة مع الكباري العائمة ومرفق المعديات بما يخدم المشروعات التنموية بمنطقة القناة لتحويلها إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي ومنطقة واعدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع محاور استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣ وما شهدته من خطوات متسارعة على صعيد تطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري للهيئة وذلك بالتوازي مع تفعيل آليات التحول الرقمي في كافة المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة ومواردها.

كما قدم رئيس الهيئة شرحًا تفصيليًا يوضح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في التعامل مع العديد من التحديات منها الطقس السيئ وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID_19 في مطلع العام الماضي ثم التحدي الخاص بأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ، مؤكدًا أن نجاح جهود الهيئة في التعامل مع التحديات المختلفة يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة إنجازات القناة على مدار تاريخها الممتد منذ ما يزيد عن ١٥٠ عامًا.

وشدد الفريق ربيع على أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ، كانت حدثا استثنائيًا برهن للعالم أجمع الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وصناعة النقل البحري، كما أثبت بما لايدع مجالًا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الحيوي بكفاءة واقتدار ومواجهتهم للتحديات المختلفة بحلول غير مسبوقة حيث تم استحداث استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري.

عقب ذلك، رافق الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد لتفقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة ومشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن للقناة.

من جانبه، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية بمشروعات التطوير بقناة السويس، كما أشاد بالمستوى المتميز لهيئة قناة السويس عقب تجواله داخل محاكيات مركز المحاكاة والتدريب البحري ومشاهدته محاكاة للإجراءات المتبعة من قبل المرشدين في حالة تعرض السفن العابرة للقناة لعامل الطقس السيئ أو الظروف الطارئة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً لحرص سموه على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء في مصر.