قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقد توافقنا مع رئيسة جمهورية تنزانيا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، ولا سيما على الصعيد التجاري.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الاتحادية، أؤكد الدعم الكامل لتنفيذ مشرع سد جوليوس نيريري ليصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: سد جوليوس نيريرى نموذج رائع للتعاون بين مصر وتنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.