الرئيس السيسي: سد جوليوس نيريرى نموذج رائع للتعاون بين مصر وتنزانيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقد توافقنا مع رئيسة جمهورية تنزانيا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، ولا سيما على الصعيد التجاري.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الاتحادية، أؤكد الدعم الكامل لتنفيذ مشرع سد جوليوس نيريري ليصبح نموذجا رائدا للتعاون بين مصر وتنزانيا.