«بسبب الفلوس والشابو»..القبض على المتهم بقتل عمته ذبحًا في قنا

/660643/بسبب-الفلوس-والشابوالقبض-على-المتهم-بقتل-عمته-ذبحا-في-قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإربعاء، فى القبض على المتهم بقتل عمته ذبحًا فى نجع حمادي شمال محافظة قنا لرفضها إعطائه أموالًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بقتل عمته ذبحًا في نجع حمادي

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة من غرفة العمليات، بمصرع سيدة محمد.د، 60 عاما، بعد إصابتها بجرح قطعى فى الرقبة، على يد نجل شقيقها.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية، أن المتهم طلب من عمته أموالًا لشراء مخدر الشابو وبعد رفضها تعدى عليها بالضرب على الرأس ورقبتها، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ثم ادعى أنها توفيت وفاة طبيعية لمرضها، وعلى الفور تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم ضبط المتهم وجارى التحقيقات معه.

وفي سياق أخر اليوم عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد المليجى، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وهشام إبراهيم أحمد، زوجة ونجلتها بالسجن المؤبد ومعاقبة الابن بالسجن لمدة 15 عاما لقيامهم بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانى والثالث الحدث.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية رقم 13863 من العام الحالى جنايات مركز ملوى، عندما أحالت النيابة العامة بالمنيا كل من « ش ع ت» 54 عاما ربة منزل، ونجليها «ص ح ج» 25 عاما ربة منزل و« ر ح ج» 17 عاما طالب، إلى محكمة الجنايات لقيامهم يوم 30 مايو من العام الحالى، عمدا بقتل «حمدى ج م» حيث قامت زوجته المتهمة الأولى بتوجيه عدة ضربات له على منطقتي الرأس والصدر مستخدمة فى ذلك "حجر" حال قيام المتهمين الثانية والثالث «حدث» بتقييده وشل حركته قاصدين من ذلك قتله.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية إندلاع مشادة بين الأم ونجليها وزوجها قرروا على أثرها التخلص منه، وادعت الزوجة كذبا وفاة زوجها إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، لكن التحريات أشارت إلى قيام الأم ونجليها أبناء المجنى عليها بارتكاب الواقعة، وقامت الأم بأمر نجلها بإحضار ماء نار لسكبها علي الجثة حتى تتحلل، فقام بإحضار المادة الكاوية إلا أن تلك المادة كانت قليلة ولم تف بالغرض فأحدثت بالجثة عدة حروق فقاموا بحفر حفرة بالمنزل ودفن الجثة فيها خشية فضح أمرهم ثم قاموا باستخراج الجثة مرة أخرى، وقاموا بتنظيفها بالماء وتغيير ملابسه وألقوه أسفل السلم حتى يتضح للجيران أنه سقط من أعلى السلم.

وعلى الفور تم القبض علي المتهمين وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التى أصدرت قرارها المتقدم.