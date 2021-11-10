/660646/مدافع-وست-هام-محمد-صلاح-لاعب-مذهل-ولا-يمتلك-أي-عيوب

أكد البريطاني بن جونسون مدافع فريق وست هام يونايتد، أن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، في الفترة الحالية يمتلك العديد من القدرات في كرة القدم، وهو أفضل لاعب في العالم في هذه الفترة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام

وسبق وأن ألتقى اللعبين مع فريقيهم في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء الجولة الحادية عشر.

ونجح فريق وست هام من تحقيق الفوز على ليفربول في المباراة بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الأول، والتي شهدت غياب محمد صلتح عن التسجيل، وكان بن جونسون في مراقبة الفرعون في ملعب المباراة.

تصريحات بن جونسون

وقال: "لاعب مذهل، لا يمتلك أي عيوب، محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، فهو يسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم وهو ما يثبت ويؤكد على مستواه الرائع في السنوات الماضية".

وأضاف: "في غرف اللاعبين، نحن لا نقارن اللاعبين ببعضهم البعض، نحن نحترم ما يفعلونه على أرض الملعب، لكن لا يمكنك إنكار ما يقدمه محمد صلاح في كل جولة مع ليفربول".

واختتم: "ثبات محمد صلاح على هذا المستوى العالمي يدل كم هو لاعب مميز، تريد كلاعب اللعب ضده ولكن في نفس الوقت تريد أن تكون حذرًا، أريد أن أتحدى نفسي ضد أفضل اللاعبين دائمًا ويمكنني القول بأنه أفضل لاعب في العالم".

أهداف المباراة

وسجل الدولي البرازيلي أليسون بيكر الهدف الأول في المباراة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.