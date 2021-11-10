/660655/كيد-النسا-القبض-على-لاعبة-باريس-سان-جيرمان-بعد-التعدي-على-زميلتها

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير نشرته صباح اليوم، عن قبض الشرطة الفرنسية على اللاعبه أميناتا ديالو لاعب خط الوسط بفريق باريس سان جيرمان، بعد الإتفاق مع عصابة للتعدي على زميلتها في الفريق والمنافسة لها في المركز في التشكيل خيرة حمراوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم احتجاز أميناتا ديالو لاعبة في فريق باريس سان جيرمان وفرنسا لدى الشرطة بسبب محاولة إصابة خيرة حمراوي 'زميلتها في الفريق' بسبب المنافسة على المركز.

اللاعبه قامت بذلك عن طريق رجلين ملثمين سحبوا خيرة حمراوي من سيارتها ولكمها وضربها على ساقيها.

‏ كما أكد فريق نادي باريس سان جيرمان الواقعة في بيان رسمي ويؤكد على احتجاز لاعبة الوسط أميناتو ديالو.

نتيجة مباراة باريس ولايبزيج

انتهت مباراة لايبزيج أمام باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب ريد بول أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأستطاع لايبزيج أن يتعادل في الوقت القاتل من المباراة، بعدما كان الفريق الباريسي متقدم 2/1 قبل أن يعود الأول في النتيجة، وتراجع باريس سان جيرمان بعد تقدمه مما سمحوا لأصحاب الأرض على مهاجمتهم والنجاح بالخروج من اللقاء بعدم الهزيمة.

أهداف الفريقين في المباراة

وأحرز هدفي باريس فينالدوم بالدقيقة 21 و39، بينما سجل للايبزيج كريستوفو نكونو في الدقيقة 8، ودومينيك سوبوسلاري نجح في إحراز هدف التعادل بالوقت القاتل في الدقيقة +92، ليخرج فريقه بتعادل غالي أمام كتيبة بوتشينو.

وغاب النجم الارجنتيني عن قائمة لقاء باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بسبب إصابته في مباراة ليل الماضية بالدوري الفرنسي، ويعاني ليو من ألم في أوتار الركبة اليسرى، وألم في الركبة وذلك بعد تعرضه لضربة".

وبذلك النتيجة يحصد لايبزيج النقطة الأولى له بالمجموعة، بينما يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الثامنة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي لديه 9 نقاط بعد فوزه 4/1 على كلوب بروج الذي لديه 4 نقاط بالمركز الثالث.