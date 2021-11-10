«اللي فاكر حقه هيروح يبقى بيحلم»..رسالة غامضة لـ رامي صبري بشأن وفاة شقيقه

/660656/اللي-فاكر-حقه-هيروح-يبقى-بيحلمرسالة-غامضة-لـ-رامي-صبري-بشأن-وفاة-شقيقه

وجه المطرب المصري رامي صبري رسالة غامضة بشأن وفاة شقيقه الفنان كريم صبري، بعد ظهور نتيجة الطب الشرعي، مشيرا إلى لجوءه للقانون لأخذ حق شقيقة دون توضيح أي تفاصيل، وبعدما أكدت التقارير الطبية بأنه مات منتحرا وفقا لمصادر مقربة من الفنان.

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وكتب رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ أول مرة اكتب بوست مش فني .. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية”.

وتابع: “اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش.. هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون.. أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك.. الله يرحمك ويغفرلك”.

رامي صبري يطرح حالة إكتئاب إهداء لشقيقه الراحل

هذا وطرح المطرب رامي صبري أولى أعماله الغنائية التي جمعت بينه وبين شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك بعدما أعلم عودته للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأيام بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بشكل مفاجأ، لافتا إلى أن الحزن لا يستمر طويلا ويجب أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي، في 1 من شهر أغسطس الحالي.

وحرص رامي صبري على توجيه رسالة خاصة للجمهور في مطلع أغنية «حالة إكتئاب» الذي طرحها منذ ساعات قليلة على موقع الفيدويهات “يوتيوب”، فكتب: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة”.

تفاصيل أغنية حالة إكتئاب لرامي صبري وشقيقه الراحل

وكان قد نشر رامي صبري، جزء من الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها كاشفا عن تفاصيل العمل، مشيرا إلى أنه يرجع في الأساس لشقيقه الراحل كريم، فقال: “هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض، لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها”.

وتابع: "بس كنت دايما بسيبه براحته لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع كنت غالي عليا أو ي يا حبيبي، في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا أنا ووالدتك ووالدك وأخواتنا..على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت".