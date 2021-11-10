/660657/زراعة-البرلمان-تشيد-برفع-سعر-توريد-القمح-وتطالب-بإعادة-النظر-في-أسعار-قصب-وبنجر-السكر

ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان الحكومة سعر أردب القمح المحلى لموسم التوريد 2021/2022 ب 820 جنيه، مشيرا إلى أنه يحقق زيادة في سعر الأردب بنحو 100 جنيه عن العام الماضى، وبالتالي يعد خطوة جيدة تأتى تلبية لمطالبات لجنة الزراعة بالبرلمان بإعادة النظر في أسعار توريد القمح وعدد من المحاصيل الأخرى مثل قصب السكر وبنجر السكر بالتزامن مع إرتفاع الأسعار العالمية لهم.

دوت الخليج تعليق النائب هشام الحصري بشأن ارتفاع سعر القمح

سعر القمح

وقال الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، ان قرار زيادة سعر توريد أردب القمح، من شأنه مساندة الفلاح المصرى في مواجهة الأعباء وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة، مشيرا إلى أن الفلاح البسيط يعانى أشد المعاناه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، مضيفا، وللأسف يمثل الفلاح البسيط الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج الزراعى، وهو ما يتطلب الحفاظ عليه وحمايته ليحقق هامش ربح عادل يستطيع من خلاله الحياه بكرامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

توريد طن القمح

وطالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة، بسرعة إعادة النظر في أسعار توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، ولاسيما مع ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وكذلك لحماية المزارعين الذين يتكبدون خسائر حاليا، بسبب تدنى سعر التوريد، مشددا، على أن مثل تلك المحاصيل تمثل أهمية كبيرة لابد من الحفاظ عليها وتشجيع المزارعين على زراعتها في محاولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها وعدم الحاجة إلى الإستيراد بالعملة الصعبة.

وأكد النائب هشام الحصرى، تبنى لجنة الزراعة، جميع القضايا والملفات التي تهم الفلاح البسيط، وقطاع الزراعة، تماشيا مع الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية نحو النهوض بذلك القطاع، موضحا، نجاح اللجنة خلال الفترة الماضية في حل أزمة غرامات الأرز ومديونيات الفلاحين لدى البنك الزراعى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الحكومة من خلال الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.