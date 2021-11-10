/660659/فخر-الدين-بن-يوسف-يواصل-تدريباته-العلاجية-والتأهيلية-تفاصيل

يواصل فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولي التونسي ولاعب نادي بيراميدز تدريباته العلاجية والتأهيلية من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعاني المهاجم التونسي من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة تعرض لها قبل ليلة من مباراة المقاصة في بداية مشوار الدوري ليغيب على إثرها عن اللقاءات الثلاثة أمام المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري.

وأكد الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن فخر الدين مستمر في أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي على أن يعود لتدريبات الكرة مجددا خلال أسبوع من الآن على أمل تجهيزه لمواجهة المصري المقبلة.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في الثالثة من عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة البنك الأهلي الودية والتي تقام في الثالثة عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري واستكمال مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.