/660664/سامح-عبدالعزيز-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-مستوحى-من--شادر-السمك

قرر المخرج سامح عبد العزيز أن يستعيد معانا قصة فيلم «شادر السمك» الذي قدم في سنة 1986 وشارك في بطولته نجمين من ألمع النجوم في الوسط الفني وهما الفنان أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل سامح عبد العزيز الجديد

ويحول سامح عبد العزيز فيلم «شادر السمك» هذا العام من خلال تقديمه على هيئة عمل درامي في رمضان 2022، و سيكون العمل من إنتاج شركة تكوين، وسيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

ويقدم سامح عبد العزيز خلال تلك الفترة عمل جديد بعنوان «أنا وهي» ة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

مسلسل أنا وهي

وينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكتورنية في موسم الشتاء الجاري، وصرحت هنا الزاهد في إحدى اللقائات التليفزيونية عن إمكانية إناج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن هذا العمل يشارك به أيضا الفنان أشرف عبد الباقي، بشخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين، ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

في حبن أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.