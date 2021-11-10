/660634/حقيقة-ذبح-زوجه-لزوجته-في-شوارع-البحيرة-ورد-فعل-قوي-من-الأهالي-فيديو

وقال احد الرواد ان هذه الفيديو لمواطن يقوم بالاعتداء علي زوجتة ومحاولة ذبحها بمحافظة البحيرة، ولكن سرعان ماقامو الأهالى بالهجوم علية، والتصدي له بكل قوي، وانقاذ السيدة من يديه قبل ان تنفذ جريمتة.

رجل يذبح زوجته في شوارع البحيرة ورد فعل قوي من الأهالي

وأنتشرت بعض التعليقات علي هذا الفيديو مثل "تسلم رجالة محافظة البحيره هنا الفرق كبير".

وتابع أخر: "رجالة البحيرة أوقفوا تنفيذ جريمة محققة عكس ماحدث بالإسماعيلية مسكوا المجرم بعد ما نفذ جريمته".

وهنا الفرق كبير والدور المجتمعى في محاربة الجريمة ومايحدث في الشارع وتدخل المجتمع أوقفه قبل حدوث جريمة محققة .

وعلم دوت الخليج أن الفيديو يعود لعام 2015 في واقعة تخص مدينة بنها وتم ضبط الجاني حينها.

على جانب أخر أمر السيد المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

دوت الخليج

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

تفاصيل إحالة النيابة العامة قاتل الإسماعيلية لمحكمة الجنايات

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.