الأوقاف: رفع جميع صناديق التبرعات من صحن المسجد أو محيطه

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف، تعميما مهما بشأن صناديق التبرعات بالمساجد، أكدت خلاله على مديرى المديريات الإقليمية ضرورة التنبيه على مديرى الإدارات رفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور، والاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض.





وأضاف البيان: على أن يتم رفع جميع الصناديق من صحن أى مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورا وفى موعد أقصاه غدا الخميس 11/ 11/ 2021م وعلى أن تنتهى اللجان من عملها فى موعد أقصاه الاثنين القادم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. وتابعت: على مديرى المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشى المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار (373) لسنة 2021م على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشى المناطق المشرفين على المساجد التى ليس بها أئمة.

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