الرئيس السيسى: سعدت بلقائى مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس: "سعدت يوم أمس بلقائى مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية، والذى حل ضيفا عزيزا على مصر للمرة الأولى.. ولقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها.. وقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأضاف: "وإذ أتمنى لسمو الأمير الحسين كل النجاح والتوفيق فى المستقبل، أؤكد اعتزازى الدائم بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر والأردن على المستويين الرسمى والشعبى".