اتحاد الإعلاميين العرب يهنئ الاستاذ الدكتور/عطا حسن عن جائزة راشد بن حميد...

يهنئ اتحاد الإعلاميين العرب الأستاذ الدكتور/ عطا حسن مدير مركز التعليم المستمر و التطوير بالجامعة القاسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأمين عام مساعد اتحاد الإعلاميين العرب بفوز سيادته بالمركز الثاني لجائزة راشد بن حميد للثقافة والفنون . ويقول الإعلامي الدكتور/أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة بأن هذه الجائزة التي حصل عليها الأستاذ الدكتور /عطا حسن ، هي أقل تقدير عن مجهوداته المتميزة والدؤوبة في مجال البحث العلمي، وقد نالها عن بحثه العلمي الرائد فى مجال العلوم الإدارية تحت عنوان ( أثر جودة الحياة الرقمية على التميز المؤسسي المستدام فى ضوء تطبيقات النموذج الأوربي للجودة)، وذلك بالاشتراك مع الدكتور / أيمن رمضان زهرة. تنافس على فروع هذه الجائزة 248 متسابقا من دولة الإمارات العربية و الوطن العربي أجمع .

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