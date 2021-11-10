/660665/خاص-تعرف-على-عقوبة-محمد-عادل-بعد-تصريحات-الاحتواء-بقمة-الزمالك-والأهلي

تتجه النية داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، الوصول للعقوبة الأقل للحكم الدولي محمد عادي، وذلك بعد التصريحات الإذاعية الأخيرة، حول مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت عدم إسناد أي مباريات تخص الأهلي والزمالك للحكم محمد عادل.

وتم الاتفاق على قرار إبعاد محمد عادل عن مباريات الأهلي والزمالك لنهاية هذا العام الميلادي، وسوف يبتعد حوالي 5 أسابيع عن مباريات القطبين.

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات محمد عادل الأخيرة، حول مباراة القمة والتي أغضبت مسئولي النادي الأهلي، بسبب الحديث عن إحتواء لاعبي الأبيض بسبب التوتر بعد زيادة النتيجة خلال الشوط الأول من المباراة.

وكانت لجنة الحكام أخطرت الجميع بعد تحليل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة على شاشات التليفزيون، وأن من يخالف هذه القواعد سوف يتعرض للإيقاف.

وجاء قرار إبعاد محمد عادل عن مباريات الأهلي والزمالك، من أجل تهدأة الأمور خلال الفترة القادمة، والعودة من جديد بعد مباريات أمم أفريقيا للتواجد في المباريات بشكل طبيعي التي تخص القطبين.

إعادة مباراة الزمالك والأهلي بسبب تصريحات الحكم «محمد عادل».. المادة «98» في لائحة الدوري تجيب.. سبب واحد يمنع تنفيذ القرار وإلغاء الخماسية

فاز الأهلي بقمة الدوري المصري رقم 123 على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 5/3 في مباراة ماراثونية وكبيرة نالت إعجاب الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء وبدرجة أقل لعشاق الملكي.

كل الأمور انتهت وتم تثبيت نتيجة المباراة، ولكن ما اثير اليوم عن طريق حكم المباراة محمد عادل، يفتح العديد من التساؤلات حول إعادة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي من جديد.

وتحدث الحكم الدولي محمد عادل، صباح اليوم في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أن شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تسجيل الأهلي لثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى لتوتر لاعبي الزمالك خلال المباراة".

وتابع "تحدث مع الحكام المساعدين وقلت لهم أن الوقت الحالي هو الأهم في إدارة المباراة وأن التعامل لابد أن يكون بشكل جيد حتى تخرج المباراة لبر الأمان".

عمرو السولية

وزاد "كان من السهل أن أقوم بطرد لاعبي الزمالك، وإعطاء كارت أصفر ثم آخر ويتم طرد أي لاعب، ولكن وقتها كان سيتم عدم السيطرة على المباراة، فكان لابد من إحتواء توتر لاعبي الزمالك".

وكان هناك أحاديث كثيرة من جانب النادي الأهلي أن حمزة المثلوثي كان يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، بعد عرقلة عمرو السولية في ركلة الجزاء الثانية، بجانب الضرب بالمرفق من جانب عمر السعيد مهاجم الزمالك، وتهور أحمد سيد زيزو وطارق حامد خلال أحداث المباراة على لاعبي الأهلي".

محمد عادل: شعرت بتوتر لاعبي الزمالك خوفاً من خروج المباراة بنتيجة كبيرة

هذا بجانب حديث الحكم محمد عادل صباح اليوم والذي أكد فيه أن ركلة الجزاء التي تم إحتسابها لصالح الزمالك، كانت عن طريق خطأ على، علي معلول لاعب الأهلي، ولكن أثبتت الكاميرات أن الخطاء إذا كان متواجد فهو على حمدي فتحي، وهو ما أقره أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، وسمير محمود عثمان".

وبعد تصريحات الحكم محمد عادل، فإن هذا يؤكد أنه لم يطبق القانون خلال المباراة خوفا من حدوث أزمات من جانب لاعبي الزمالك، وهنا يتم الحديث عن لائحة رابطة الأندية الخاصة بإعادة المباريات، حال اعتراف الحكم بعدم تطبيق القانون".

مباراة الزمالك والأهلي

وتقول المادة "98" الخاصة بشئون الحكام "إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال "48" ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد".

تكمن الأزمة هنا، حول خروج التصريحات من الحكم محمد عادل بعد مرور 48 ساعة من نهاية المباراة، فهل يتم فتح التحقيق في هذا الأمر من أجل معرفة أسباب عدم تطبيق القانون خلال المباراة، وهو ما بررة الحكم بالحفاظ على هدوء لاعبي الزمالك كلما زادت النتيجة.