مقتل سائق توكتوك على يد صاحبه بسبب مشادة على أولوية ركوب الزبائن

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لقى سائق سيارة أجرة «كابود»، اليوم الأربعاء، فى مشادة نشبت مع سائق توك توك على أولوية الركوب بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل سائق على يد زميله في مشاجرة بسبب أولوية الركوب ببنى سويف

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إشارة من مركز شرطة سمسطا جنوب المحافظة، تفيد بوقوع مشاجرة بين سائق توك توك وسائق اجرة «كابود» على أولوية الركوب بمدينة سمسطا جنوب المحافظة.

سلاح أبيض

ولفظ «محمود. ش. م» 26 سنة سائق سيارة أجرة انفاثة الأخيرة متأثرا بإصابته بطعن من سلاح أبيض وعلى الفور تم إيداع الجثة إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزى.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور بمركز شرطة سمسطا إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم «أحمد. م. م» 32 سائق توك توك.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية، إلى إندلاع مشادة بين سائق توك توك وسائق السيارة الأجرة على تحميل الركاب قام المتهم خلالها بطعن سائق السيارة بسلاح أبيض.

وعلى الفور تم اقتياد المتهم إلى مركز شرطة سمسطا، وجارى تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه بدون ترخيص، لاتهامه بتصنيع أدوات صحية مجهولة المصدر، بمنطقة المطرية في القاهرة.

تصنيع كمية من الكراتين الفارغة

وتمكنت وحدة مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة من ضبط 680 خلاط مياه مجهولين المصدر وبدون مستندات، 6 ماكينة تصنيع كمية من الكراتين الفارغة بحوزة مالك مصنع خلاطات مياه ، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

تصنيع الأدوات الصحية

وجاء ذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوات الصحية، خلاطات مياه، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبارح غير مشروعة.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.