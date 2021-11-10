يسرا تسعتد لعرض مسرحيتها «صافي وفافي» في موسم الرياض

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية صافي وفافي

وتجهزر يسرا لتحضيراتها خلال الفترة الحاليةومن المقرر أن تنتهي من بروفاتها خلال الفترة المقبلة، لتكون جاهزة للعرض في التوقيت المحدد لها بفاعليات موسم الرياض 2021.

وسيذكر أن يسرا شاركت من قبل في عدة أعمال مسرحية منها بداية ونهاية، والتي تم عرضها عام 1985، مع حسين فهمي وفاروق الفيشاوي، ومسرحية كعب عالي، عام 1996 بطولة حسين فهمي ووحيد سيف، وكانت آخر أعمالها المسرحية لما بابا ينام، عام 2002، وشاركها بطولة العرض علاء ولي الدين وحسن حسني.

أزمة يسرا وانتشال التميمي

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة كبيرة بين يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعربت عن استيائها الشديد، من تصريحات الأخير، بأنه لا يصح تكريم يسرا في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

وشنت يسرا، هجومًا حادًا على انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أن مبرراته لعدم تكريمها، غير صحيحة، لاسيما وأنه جرى تكريم الفنانة هند صبري في إحدى السنوات الماضية، رغم إنها عضو لجنة استشارية.

وناشدت يسرا، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عدم الزج باسمها في أي سياق لاسيما وإنّ كان غير ضروري، قائلة: «تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً».

انتشال التميمي يعتذر ليسرا

كان انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي سابقًا، اعتذر من النجمة يسرا عن تصريحه الأخير بأن إدارة المهرجان لن تتمكن من تكريمها في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

وقال انتشال التميمي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: "يسرا صديقتي من زمان طويل، ومن أول الممثلات التي عرفتها، وبعتذر عن أي إحراج لها، ولم أكن أقصد أي إهانة، وأعتبر ما حدث معها خطأ كبيرًا".

ومن ثم، قام وقبلها واحتضنها معبرًا عن اعتذاره الشديد، مشيرًا إلى أنها من أهم الفنانان المؤثرات.