من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره أرسنال، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزين ويستضيف ملعب انفيلد معقل الريدز مباراة الفريقين.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أرسنال:

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب الدوري الإنجليزي

نادي تشيلسي 26 نقطة.

فريق مان سيتي 23 نقطة.

نادي وست هام 23 نقطة.

نادي ليفربول 22 نقطة.

فريق أرسنال 20 نقطة.

نادي مان يونايتد 17 نقطة.

فريق برايتون 17 نقطة.

نادي ولفرهامبتون 16 نقطة.

نادي توتنهام 16 نقطة.

فريق كريستال بالاس 15 نقطة.

نادي ايفرتون 15 نقطة.

فريق ليستر سيتي 15 نقطة.

نادي ساوثهامبتون 14 نقطة.

فريق برينتفورد12 نقطة.

نادي ليدز يونايتد 10 نقاط.

فربق استون فيلا 10 نقاط.

نادي واتفورد 10 نقاط.

نادي بيرنلي 8 نقاط.

فريق نيوكاسل 5 نقاط.

نادي نوريتش 5 نقاط.