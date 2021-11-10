/660671/ضرب-في-وسط-الشارع-الأمن-يكشف-حقيقة-تداول-فيديو-لشخص-تعدى-على-زوجته-بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، غموض ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تدوال مقطع فيديو يظهر خلاله تعدي أحد الأشخاص على زوجته بأحد الشوارع، وعلى الفور تم التصدي له من قبل الأهالي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تداول فيديو لشخص تعدى على زوجته في الشارع بالقليوبية

مقطع الفيديو

وبالأنتقال والفحص أتضح أن الواقعة المشار إليها الواردة في مقطع الفيديو وقعت أحداثها فى عام 2015 بمدينة بنها بالقليوبية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد المليجى، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وهشام إبراهيم أحمد، زوجة ونجلتها بالسجن المؤبد ومعاقبة الابن بالسجن لمدة 15 عاما لقيامهم بقتل المجنى عليه زوج المتهمة الأولى ووالد المتهمين الثانى والثالث الحدث.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية رقم 13863 من العام الحالى جنايات مركز ملوى، عندما أحالت النيابة العامة بالمنيا كل من « ش ع ت» 54 عاما ربة منزل، ونجليها «ص ح ج» 25 عاما ربة منزل و« ر ح ج» 17 عاما طالب، إلى محكمة الجنايات لقيامهم يوم 30 مايو من العام الحالى، عمدا بقتل «حمدى ج م» حيث قامت زوجته المتهمة الأولى بتوجيه عدة ضربات له على منطقتي الرأس والصدر مستخدمة فى ذلك "حجر" حال قيام المتهمين الثانية والثالث «حدث» بتقييده وشل حركته قاصدين من ذلك قتله.

التحريات الأولية

وأتضح من التحريات الأولية إندلاع مشادة بين الأم ونجليها وزوجها قرروا على أثرها التخلص منه، وادعت الزوجة كذبا وفاة زوجها إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل، لكن التحريات أشارت إلى قيام الأم ونجليها أبناء المجنى عليها بارتكاب الواقعة، وقامت الأم بأمر نجلها بإحضار ماء نار لسكبها علي الجثة حتى تتحلل، فقام بإحضار المادة الكاوية إلا أن تلك المادة كانت قليلة ولم تف بالغرض فأحدثت بالجثة عدة حروق فقاموا بحفر حفرة بالمنزل ودفن الجثة فيها خشية فضح أمرهم ثم قاموا باستخراج الجثة مرة أخرى، وقاموا بتنظيفها بالماء وتغيير ملابسه وألقوه أسفل السلم حتى يتضح للجيران أنه سقط من أعلى السلم.

وعلى الفور تم القبض علي المتهمين وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالمنيا التى أصدرت قرارها المتقدم.