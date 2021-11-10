مدبولى يشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المواصفات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى وبالدولة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه بانتهاء هذا المشروع ستقدم الدولة المصرية للمنطقة والعالم أجمع نموذجًا فريدًا من التنمية الشاملة والمستدامة يترجم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى مشروع قومى واحد.

وفى بداية الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها فى القرى الأم بعدد 333 وحدة محلية، ونسب تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى، والتى تضمنت أعمال الصرف الصحى، ومياه الشرب، والوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء، وأعمال الاتصالات، والطرق والكباري، والمجمعات الحكومية، وسكن كريم.

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوى إلى الإيجابيات التى تم رصدها أثناء زيارة القرى الأم، والتى شملت البدء فى أغلب المجمعات الحكومية والزراعية فى الوحدات المحلية، وتوريد كميات كبيرة من المواد و الكابلات والكبائن الخاصة بشبكة الاتصالات ومسارات الفايبر، وتنفيذ معدلات عالية من أعمال تطوير المدارس التى شملت إعادة أعمال عزل الأسطح ودورات المياه، وإعادة تأسيس الكهرباء والمياه، وحرص المحافظات المعنية على تذليل كافة المعوقات لدى جهات التنفيذ بما فى ذلك تخصيص الأراضى، وتوفير الموارد والقوى البشرية وغيرها، حتى يتسنى الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى بعض التحديات التى رصدت أثناء تنفيذ المشروع بهدف التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تذليلها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة وبأعلى جودة، فضلاً عن التوصيات ذات الصلة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

من جانبه، استعرض المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية الموقف التنفيذى لأعمال الاتصالات بالمرحلة العاجلة للمشروع، والتى تضمنت الموقف التنفيذى لشبكة الألياف الضوئية، حيث لفت إلى أنه تم البدء فى اعمال التنفيذ الميدانية فى 30 قرية، وتم الانتهاء من قريتى الزرابى ومعصرة بحرى بنسبة 100%، وأنه جار تنفيذ الأعمال فى الأماكن المتاحة فى قرى المرحلة العاجلة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمكاتب البريد، أوضح المهندس رأفت هندى أنه تم تطوير 624 مكتبًا من إجمالى 839 مكتبًا مستهدفًا، كما تم تطوير11 مكتبًا من 15 مكتبًا مستهدف فى القرى العاجلة، وأنه جار التطوير والدراسة لأربعة مكاتب فى الحصص وزاوية صقر وجزيرة سعود.

وأضاف المهندس رأفت هندى أنه بالنسبة للموقف التنفيذى لمحطات المحمول فقد تم البدء فى إجراءات إنشاء 500 محطة من صندوق الخدمة الشاملة و500 محطة من شركات المحمول لتغطية القرى وتوابعها، وتوفير خدمات المحمول للمناطق المأهولة بالسكان، ولفت إلى أنه جار تنفيذ 22 محطة محمول بواقع 10 محطات ممولة من صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مرحلة إصدار الموافقات، و12 محطة ممولة من شركات المحمول حاليا تحت الإنشاء.

وأشار المهندس رأفت هندى إلى أنه تم عقد الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية فى 142 قرية، وذلك بهدف نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز الشمول المالى بالقرى لرفع وعى المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، كما تم تدريب 493 متدربًا فى قرى المرحلة العاجلة من مستهدف 2100 متدرب، ولفت إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالانتهاء من التخطيط الفعلى لعدد 60 قرية لبحث إمكانية زيادة أعداد نقاط توزيع شبكات الألياف الضوئية بها.

وعرض إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى للأعمال التى تنفذها الهيئة فى 24 مركزًا مستهدفًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تناول نسب التنفيذ فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وجهود تذليل المعوقات، وضمان سير العمل وفق البرنامج الزمنى المقرر، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وفى السياق ذاته، تناول المهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس الموقف التنفيذى لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى بقرى المشروع، والتى تتضمن توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة فى خطة الشركة المصرية للغازات "إيجاس"، مؤكداً سعى الشركة إلى ضغط معدلات التنفيذ لسرعة توفير خدمة حضارية لأهالى القرى، وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعومًا فى موازنة الدولة.