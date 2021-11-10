النشرة المرورية: كثافات أعلى كوبرى الدقى والدائرى القادم من الواحات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، وهناك أيضا بعض الأحجام بكورنيش الإسكندرية عن منطقة سبورتنج ومنطقة خالد ابن الوليد، إضافة إلى بعض الأحجام بمحور قناة السويس القادم بمنطقة محرم بك، لذا يفضل سلوك محور المحمودية.

كما أشار إلى وجود كثافات فى إحدى المحافظات الساحلية وهى محافظة بورسعيد، وبالتحديد فى شارع محمد على وتقاطعه شارع الأبوتى، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وأضاف أن هناك وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم وبورسعيد.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

أما فى محافظة الإسماعيلية، فشهدت بعض الأحجام فى منطقة عرايشية مصر المتجه إلى شارع المدارس.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى الدائرى القادم من الواحات والمتجه إلى المريوطية، إضافة إلى مناطق المنيب والكنيسة، والبساتين والسلام"، حيث طالب بسلوك نفق كارفور لتجنب الأحجام، مشيرا إلى أن سهولة الحركة بمحور 26 يوليو.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع شارل ديجول، المتجه لنفق العجوزة، وأيضا القادم من مناطق إمبابة والوراق، إضافة إلى ظهور كثافات بكوبرى الدقى فى الاتجاهين.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وطالب بسلوك كورنيش النيل بديلا عن الأوتوستراد بسبب ظهور أحجام مرورية عند منطقة الزهراء، وطالب بتجنب كوبرى الحدائق واستخدام نفق أحمد سعيد وشارع لطفى السيد.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية فى محور صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات، لذا يفضل سلوك محور النصر، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام أيضا بكوبرى الأزهر.