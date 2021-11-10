وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها التونسية مجالات التعاون المستقبلية والقائمة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرتها التونسية ليلى الشيخاوى، لمناقشة مجالات التعاون البيئى المستقبلية والقائمة بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر cop26 بجلاسكو، بشأن تغير المناخ.





وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين البلدين والبرنامج التنفيذى فى عدد من المجالات البيئية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال بلورة المشروعات القابلة للحصول على التمويل من الصناديق التمويلية للمناخ مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

وتابع الجانبان خلال اللقاء توصيات الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمتابعة المشتركة المصرية التونسية فى مجالات حماية البيئة ومنها المخلفات، والإدارة الساحلية المتكاملة، والاقتصاد الأخضر والتشريعات البيئية.

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة التونسية عن سعادتها لاستضافة مصر للمؤتمر القادم لتغير المناخ (cop27)، ولاسيما فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة العرب، مؤكدة أن بلادها لن تتوانى عن تقديم الدعم والتعاون لانجاح هذا المؤتمر، مشيدة بالتعاون البناء بين البلدين لاسيما وأن المشاكل البيئية متشابهة إلى حد كبير، مؤكدة السعى لتفعيل مجالات التعاون القائمة بين البلدين والتى تشمل العديد من المجالات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أهمية الاستفادة من خبرات مصر فى رصد تلوث الهواء من خلال المعامل المتنقلة، ومحطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وأيضا استخدام تقنية الأقمار الصناعية فى التعامل مع المخلفات الزراعية التى تستخدمها مصر للتعامل مع تلك المخلفات، ونظم الإنذار المبكر.

واتفق الجانبان على إيفاد بعثة من دولة تونس الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة المحميات الطبيعية وذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجال السياحة البيئية.