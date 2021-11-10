بدء تسليم التابلت التعليمى للصف الأول الثانوى بالغربية

جدة - نرمين السيد - وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن اليوم الأربعاء، بضرورة تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوى وفق الإجراءات المحددة وذلك بعد سداد التأمين الخاص به، وعمل دورة تدريبية من قبل جميع أخصائيى التطوير التكنولوجى بكل إدارة والذين قاموا بتنشيط جميع أجهزة التابلت لتدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للتابلت وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.





جاء ذلك خلال تفقده مدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية حيث يتم تسليم أجهزة التابلت التعليمى لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى الإدارات التعليمية العشر والبالغ عددهم 34 ألف طالب تقريبا. كان وكيل الوزارة قد وجه جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بنهاية الأسبوع الحالى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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