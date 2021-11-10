شكرى يتبادل الرؤى مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اتصالا هاتفيا مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، وذلك خلال تواجد شكرى بواشنطن.



جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اتصالا هاتفيا مع السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، وذلك خلال تواجد شكرى بواشنطن. و تناول الاتصال مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى أثناء الاتصال الهاتفى، وتبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.

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