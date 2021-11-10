براءة مرتضى منصور وخالد الغندور من سب عبد الناصر زيدان ومد الحكم فى 4 قضايا أخرى

قضت محكمة جنح أكتوبر براءة مرتضى منصور والإعلامي الرياضي خالد الغندور، في الدعوى المقامة من الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، والتي حملت رقم 2915 سنة 2021، ويتهمهما فيها بالسب والقذف.
وقررت المحكمة مد أجل الحكم فى 4 دعاوى قضائية مقامة من الإعلامى عبد الناصر زيدان وهانى العتال وممدوح عباس، ضد
مرتضى منصوروالإعلامي خالد الغندور للحكم فى جلسة 15 نوفمبر الجارى.
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