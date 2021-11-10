/660682/المتحدث-العسكري-ولى-العهد-الأردنى-يشهد-أحد-الأنشطة-التدريبية-لقوات-الصاعقة-بقاعدة-المشير-طنطاوى-العسكرية

شهد الأمير الحسين بن عبدالله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً أحد الأنشطة التدريبية التى تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير / حسين طنطاوى العسكرية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل احد انشطة قوات الصاعة بقاعدة المشير طنطاوي

ولي عهد الأردن

بدأت الفعاليات بكلمة قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبدالله على أرض مصر ، مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن .

قوات الصاعقة

وتم عرض فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كأحد أذرع القوات المسلحة القوية ، ثم إنتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكترونى والذى يضم عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب ، ونفذت مجموعة من مقاتلى قوات الصاعقة عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة ، والتى أصابت أهدافها بدقة عالية ، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وفى نهاية الزيارة نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بياناً عملياً لإقتحام منشأة وتحرير الرهائن، ظهر خلال البيان مدى مايتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف

. حضر الزيارة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة وسفير الأردن بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية .