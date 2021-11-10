/660683/بالفيديو- رمضان-عبدالمعز-بعض-الشباب-يستهينون-بفعل-يكون-سبب-العذاب-فى-جهنم

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامى، من تصرفات بعض الشباب عقب تبولهم وهو التبول واقفا وعدم التبرأ من البول، وهذا قد يكون سبب العذاب فى جهنم، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين مر مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله".

رمضان عبدالمعز: بعض الشباب يستهينون بفعل يكون سبب العذاب فى جهنم

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "ďmc"، اليوم الاربعاء: "فى بعض الشباب، بيقف يتبول وهو فى مهب الريح، فتتطاير قطرات البول على الثياب، وهم يستهينون بهذا الأمر، فيصل بنجساته فلا تقبل صلاته، لازم تاخذ لبالك عشان تحافظ على صحة الصلاة".

دوت الخليج

جدير بالذكر أن الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قد رد سابقا على فتاوى تحريم الاحتفال بالمولدالنبوى، قائلا: "هنحتفل وهناكل حلاوة، ونأكل أولادنا كمان، والجميع يفرح فى هذا اليوم.. أعلنوا الفرح والسرور احتفالا بمولد الرسول".

وتساءل عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كيف لا نحتفل بمنة الله، واكرام الله لنا برسول الله، احنا لازم نقول للدنيا كلها احنا بنحتفل بمولد الرسول، لازم نعرف أولادنا بسمات وخصائص النبى شفيعنا يوم القيامة.. دى كل دعواتنا لله فيه سيدنا النبى محمدصلى الله عليه وسلم".

فيديو..فتوى جديدة عن «حُرمانية حلاوة المولد»

وحذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من أن البعض يتحدث عن النبي بأسلوب «ميصحش خالص»، والقرآن نهى عن ذلك، مشددًا على أن الله نهى المسلمين عن مناداة النبي باسمه العلم المجرد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ".

فيديو..فتوى جديدة عن «حُرمانية حلاوة المولد»

وشدد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء، هناك آداب يجب اتباعها في الحديث عن الرسول، ونهى عن