/660670/براءة-خالد-الغندور-ومرتضى-منصور-من-سب-وقذف-عبد-الناصر-زيدان

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الموافق العاشر من نوفمبر، بتحديد جلسة 15 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعاوي المقامة، من الإعلامي عبد الناصر زيدان وهاني العتال وممدوح عباس ضد مرتضى منصور والإعلامي خالد الغندور.

كما قضت المحكمة ببراءة مرتضى منصور وخالد الغندور، في الدعاوي المقامة من عبد الناصر زيدان، بتهمة السب والقذف وحملت القضية الرقم 2915 سنة 2021.

عبد الناصر زيدان يكشف سبب استبعاد طارق حامد وزيزو

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، عن سبب استبعاد طارق حامد، وأحمد سيد زيزو، عن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي انجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في برنامج لمسة ولعبة مع حسام حسن من داخل موقع دوت الخليج: "أن البرتغالي كارلوس كيروش من أكفئ المدربين الذين تولى المنتخب".

وأكمل: "اختيارات كيروش جيده واستبعاد أفشة ومحمد شريف لمواجهتي ليبيا، طبيعية وهو شايف ان الماتش لا يتناسب معهم".

وأضاف: "وواثق من سبب استبعاد طارق حامد وأحمد سيد زيزو، نفس سبب استبعاد أفشة وشريف".

كما توقع عبد الناصر زيدان تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا الجمعة القادمة، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تشكيل مصر المتوقع من عبد الناصر زيدان:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي - أيمن أشرف – احمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد شريف – مصطفي محمد – محمد صلاح

موعد مباراة مصر وانجولا

ويلتقي منتخب مصر في مباراته المقبلة مع نظيرة المنتخب الأنجولي، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم.

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.