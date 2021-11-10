الكاف مهنئاً أحمد فتحي: بطل كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي  

/660672/الكاف-مهنئا-أحمد-فتحي-بطل-كأس-الأمم-الإفريقية-ثلاث-مرات-على-التوالي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الموقع الرسمي للكاف:”بطل كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي عيد ميلاد سعيد لأحمد فتحي نجم منتخب مصر استمتع بيومك يا جوكر”.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

وقرر المدير الفني أن تقام المباراتين الوديتين أمام البنك الأهلي عصر الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت بملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

يذكر أن بيراميدز حصد ٩ نقاط من ٣ مباريات خاضها في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وتأهل للدور الثاني بكأس الكونفدرالية على حساب عزام التنزاني.

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.