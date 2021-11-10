أفشة: مش عارف انا اللي محظوظ ولا هو النظرة الي في عنيه انا عارفها كويس

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تلقى نادي الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”انستجرام:” شفت الفيديو ده زيكو كثير جدا ، مش عارف انا الي محظوظ ولا هو، النظرة الي في عنيه انا عارفها كويس ، حب وشغف وانتماء ، حلم وطموح ، فرق الألوان مش عيب هوا اصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها الوان كثير ، حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لاعيب كبير ويحقق كل أحلامه ، انا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد احلام ، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل”.

خسر نادي الزمالك القمة 123 بخمسة أهدافٍ لثلاثة على يد الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن فاز على إنبي والجيش في الجولتين الأولتين، ليتراجع الفارس الأبيض للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، ويعيش بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر مبارياته الثلاثة الأولى من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.