الداخلية: مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم

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لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة حتفهما بالفيوم، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم

سبق اتهامه في 24 قضية

وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين، أحدهما سبق اتهامه فـى 24 قضية من بينهم «ضرب، بلطجة، سرقة، شروع فى قتل» والآخر سبق اتهامه فى 11 قضية «سلاح، مخدرات، تبديد»، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من إحدى الأماكن الزراعية بطريق «القاهرة، الفيوم» بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بندقية خرطوش

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزى ولدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمقتلهما، وعثر بجوارهما على «2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، فرد محلى، 4 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 300 جرام» وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، فى القبض على المتهم بقتل عمته ذبحًا فى نجع حمادي شمال محافظة قنا لرفضها إعطائه أموالًا.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة من غرفة العمليات، بمصرع سيدة محمد.د، 60 عاما، بعد إصابتها بجرح قطعى فى الرقبة، على يد نجل شقيقها.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية، أن المتهم طلب من عمته أموالًا لشراء مخدر الشابو وبعد رفضها تعدى عليها بالضرب على الرأس ورقبتها، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ثم ادعى أنها توفيت وفاة طبيعية لمرضها، وعلى الفور تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم ضبط المتهم وجارى التحقيقات معه.