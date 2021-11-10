/660678/محمود-الليثي-ورضا-البحرواي-يتعاونان-في-الأغنية-الدعائية-لفيلم-زومبي

تعاون الفنان محمود الليثي ومع مطرب المهرجانات الشعبية رضا البحرواي، في عمل غنائي جديد بعنوان «يسبوني» والذي من المقرر أن تكون الأغنية الدعائية لفيلم علي ربيع الجديد «زومبي على جنبي».

دوت الخليج يرصد تعاون الليثي مع رضا البحرواي في عمل غنائي جديد بعنوان يسبوني

ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغن، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وكان قد اعتذر اشرف عبد الباقي عن فيلم زومبي بشكل رسمي بسبب انشغاله بعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي التي عرضت على مسرح الساحل الشمالي.

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية، وبدأ الميرغني تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية.

محمود الليثي يتعاون مع مايا دياب في حطالي روج

الجدير بالذكر، أنه تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

كلمات أغنية حطالي روج

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.