/660679/بثنائية-البنك-الأهلي-يضرب-بيراميدز-فى-المباراة-الودية

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز والبنك الأهلي، بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث سجل ثنائية البنك الأهلي، أحمد ياسر ومحمود فاعود، وسجل هدف بيراميدز الوحيد المهاجم ناصر منسي.

خاض بيراميدز اللقاء، بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد سامي ودودو الجباس ومحمود قاعود.

ويفتقد بيراميدز لجهود عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بجانب الإصابة، حيث يتواجد الثلاثي أحمد فتحي ومحمد حمدي وعبد الله السعيد مع المنتخب الوطني الأول، بجانب رباعي المنتخب الأولمبي، يوسف نادر وعماد ميهوب ومحمود صابر وإبراهيم عادل، وعبد الرحمن مصيدة المنضم لمنتخب الشباب في تونس.

كما يغيب الثنائي، إيريك تراوري لتواجده مع منتخب بوركينا فاسو ووليد الكرتي المنضم لمنتخب المغرب للمحليين، بجانب إصابة شريف إكرامي وهشام محمد وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم ١٩ نوفمبر الجاري ومواجهة النادي المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

وقرر المدير الفني أن تقام المباراتين الوديتين أمام البنك الأهلي عصر الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت بملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

يذكر أن بيراميدز حصد ٩ نقاط من ٣ مباريات خاضها في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وتأهل للدور الثاني بكأس الكونفدرالية على حساب عزام التنزاني.