«ربنا يخليهولي ويبعد عننا الشمتانين»..منة عرفة تعلن عودتها لمحمود المهدي

/660685/ربنا-يخليهولي-ويبعد-عننا-الشمتانينمنة-عرفة-تعلن-عودتها-لمحمود-المهدي

أشعل نبأ انفصال محمود المهدي عن الفنانة منة عرفة الشوسيال ميديا في اليومين الماضيينـ خاصة وأنه تم بشكل مفاجئ وغير مناسب لرسائل الغزل التي كانت بينهما، مما توقع البعض أنهما يفعلان ذلك من أجل ركوب التريند.

دوت الخليج يرصد عودة منة عرفة لـ محمود المهدي بعد انفصال يومين

وأكدت منة عرفة ما توقعه الجمهور من خلال إعلانها عودتها للفنان محمود المهدي بعد يومين فقط من الإنفصال، اذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي”.

وكانت تصدرت الفنانة منة عرفة مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعد أن أعلن الفنان الشاب محمود المهدي انفصاله عنها بعد ارتباط وزواج دام لـ 6 أشهر تقريبا تخلله العديد من العبارات الرومانسية طوال فترة ارتباطهم؟

انفصال منة عرفة عن محمود المهدي

بدأ المهدي بنشر ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟

أسباب انفصال المهدي عن منة عرفة

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”

منة عرفة تحتفظ بصورها مع محمود المهدي

واكتفت الفنانة منة عرفة بالرد على إعلان محمود المهدي انفصالهما بـ “كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”، لكنها ظلت محتفظة بصورهم التي جمعتهم سويا في فترة ارتباطهم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، الأمر الذي نظر له الجمهور بعين الدهشة، متسائلين هل يفكران الثنائي في العودة ومساومة الأمور بينهم؟.