قريبا.. تركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية فى مستشفى سوهاج العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، عن التجهيز لتركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة والأول من نوعه فى مستشفيات القطاع الصحى ماركة سيمنس 128 سلايز، والذى يمتاز بدقة فائقة فى التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص.





كما يمكن للجهاز عمل الإشاعات المختلفة فى ثوانى معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة ويقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة، مثل إشاعات أمراض الجهاز التنفسى واشاعات المخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية وفحص الشرايين والقلب المفتوح. ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد، إلى أن القطاع الصحى بالمحافظة تشهد تطورا غير مسبوق على جميع المستويات، حيث تم إمداد القطاع الصحى بعشرات الأجهزة الحديثة والهامة، والتى تساهم فى تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزه بالمستشفيات. واستكملت أنه منذ شهر فبراير من العام الجارى تم إمداد القطاع الطبى بأكثر من 104 ماكينة غسيل كلوى والعديد من الأجهزة، والتى كان آخرها من أيام، وتضمنت 85 جهاز طبى حديث من بينهم جهازين أشعة مقطعية، و19 جهاز تنفس صناعى، وكذلك تطوير عشرات الوحدات الصحية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

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