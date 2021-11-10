ما وراء الخبر- قمحة: موقف مصر فى قضية سد النهضة يقوم على احترام الاتفاقيات

جاء ذلك فى أولى حلقات برنامج "ما وراء الخبر" الذى يقدمه قمحة على موقع دوت الخليج، والذى تناول زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن لمصر.
وأوضح قمحة: "هذا الموقف يتعلق بأن الدولة المصرية لديها موقف عادل يقوم على احترام الاتفاقيات التى تم توقيعها فى هذا الإطار، وضمان على ألا يكون لطرف من الأطراف أن يفرض رأيه على باقى الأطراف، وضمان أن يكون هذا الاتفاق الذى تهدف الدولة المصرية إلى تحقيقه، هو اتفاق ملزم يضمن حقوق الشعوب الثلاثة فى التمتع بمياه النيل، ويضمن التنمية المستدامة لشعوب هذه الدول، كما يضمن الحصول على نسب محددة من مياه النيل، ولا يتيح أحد من أطرافه بفرض إرادته على باقى الأطراف التى تتنازع حول هذا الأمر".
وأشار قمحة إلى أن المباحثات تطرقت إلى الخبرات التى يمكن أن تقدمها الدولة المصرية لدعم التنمية فى تنزانيا، مشيرا إلى أن هذه المباحثات ذهبت إلى كيفية الاستفادة من التجربة التنموية المصرية، المستمرة منذ 2014 حتى الآن، خاصة أنها تجربة رائدة وملحمة لشعوب القارة، باعتبار أن الدولة المصرية هى إفريقية بالأساس وتهدف إلى صالح الشعوب الإفريقية.
وشدد الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، على أن الدولة المصرية لا تحمل أى تدخلات فى شؤون الدول الأخرى، وأن كل اقتراباتها مع الدول الأخرى هو اقترابات تعاونية، تهدف من خلال إلى تحقيق المكسب للجميع.
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