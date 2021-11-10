شكرى يبحث مع الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر التعاون الثنائى مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، أثناء لقائه عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، مع النائب داتش روبرسبرجر الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر عددًا من موضوعات التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة.





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